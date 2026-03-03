Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 12:04
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ η είδηση του θανάτου του Γκι Ρόζε Νάνγκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών.

Ο παλαίμαχος Καμερουνέζος αθλητής νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε κωματώδη κατάσταση, δίνοντας μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει ρόλο στον πάγκο της εθνικής ομάδας του Καμερούν.

Η πρώτη του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα καταγράφηκε το 2004 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το 2005 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 2005-06, ενώ την επόμενη χρονιά (2006-07) φόρεσε τη φανέλα του Άρη.

Την αγωνιστική περίοδο 2007-08 συνέχισε την καριέρα του στην Κηφισιά. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Αλ Αχλί και κατόπιν επέστρεψε στην Κηφισιά για τη σεζόν 2010-11, όπου και ολοκλήρωσε την αγωνιστική του πορεία σε ηλικία 38 ετών.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ
15 λεπτά πριν ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»
38 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ιράν: «Το Μουντιάλ απέχει πολύ από το να το δούμε με ελπίδα»
1 ώρα πριν Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ιράν: «Το Μουντιάλ απέχει πολύ από το να το δούμε με ελπίδα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
O ΠΑΟΚ τον θέλει τον… Ιταλό του
1 ώρα πριν O ΠΑΟΚ τον θέλει τον… Ιταλό του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved