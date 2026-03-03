Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ιράν: «Το Μουντιάλ απέχει πολύ από το να το δούμε με ελπίδα»

Οnsports Τeam

Με όσα γίνονται αυτές τις ημέρες στο Ιράν και με το μέλλον να είναι κάτι περισσότερο από αβέβαιο, το ποδόσφαιρο έχει περάσει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας πήρε για πρώτη φορά επίσημη θέση, αναφορικά με την παρουσία της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναφέροντας πως:

«Δεν είναι δυνατόν να πούμε ακριβώς, αλλά σίγουρα θα υπάρξει απάντηση. Αυτό σίγουρα θα μελετηθεί από τους υψηλόβαθμους αθλητικούς αξιωματούχους της χώρας και θα ληφθεί απόφαση για το τι θα συμβεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι λόγω αυτής της επίθεσης και της αγριότητάς της, απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας ότι μπορούμε να δούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα».