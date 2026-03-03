Ολυμπιακός: Κανονικά ο Μιλουτίνοφ με Παναθηναϊκό, ερωτηματικό ο Βεζένκοφ

Οnsports Τeam

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, παρά την απουσία του από τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας του Ολυμπιακού και υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το ματς με τον Παναθηναϊκό. -Αμφίβολος παραμένει ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ευχάριστα τα νέα που προέκυψαν από την σημερινή προπόνηση της ομάδας για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να προπονείται κανονικά παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και που τον άφησε εκτός του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Σέρβος σέντερ πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για το μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι της Παρασκευής (6/3, 21:15) με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Την ίδια στιγμή όμως αβέβαιη είναι η συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος παίκτης ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση του, από τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη, έχασε το παιχνίδι στο Κάουνας, ενώ σήμερα δεν προπονήθηκε με την κατάστασή του να αποτελεί ερωτηματικό για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.