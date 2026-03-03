Ομάδες

ΟΦΗ: Πένθος - Πέθανε ο Γιώργος Καραντινός, πρώην μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ
Onsports Team 03 Μαρτίου 2026, 14:09
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

ΟΦΗ: Πένθος - Πέθανε ο Γιώργος Καραντινός, πρώην μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ

Θλίψη σκόρπισε στην «οικογένεια» του ΟΦΗ η είδηση του θανάτου του Γιώργου Καραντινού.

Ο εκλιπών διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κρητικής ΠΑΕ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλειά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η οικογένεια του ΟΦΗ θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Καραντινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Αποτέλεσε για χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΟΦΗ, υπηρετώντας την ομάδα με συνέπεια, αφοσίωση και όραμα, ενώ κατά τη διάρκεια της πολυετούς του διαδρομής στα διοικητικά δρώμενα του ΟΦΗ, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην «χρυσή» εποχή του συλλόγου.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».



