Άρης: Σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι η Κ18 των «κίτρινων» - Η ενημέρωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε μέσω ενημέρωσής της ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και είναι ασφαλής.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επισημαίνει, επίσης, ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η ομάδα να επιστρέψει με την πρώτη διαθέσιμη πτήση.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση.

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».