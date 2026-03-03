Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι η Κ18 των «κίτρινων» - Η ενημέρωση της ΚΑΕ
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 12:12
EUROLEAGUE / Άρης

Άρης: Σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι η Κ18 των «κίτρινων» - Η ενημέρωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε μέσω ενημέρωσής της ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και είναι ασφαλής.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επισημαίνει, επίσης, ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η ομάδα να επιστρέψει με την πρώτη διαθέσιμη πτήση.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση.

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ
14 λεπτά πριν ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»
37 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ιράν: «Το Μουντιάλ απέχει πολύ από το να το δούμε με ελπίδα»
1 ώρα πριν Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ιράν: «Το Μουντιάλ απέχει πολύ από το να το δούμε με ελπίδα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
O ΠΑΟΚ τον θέλει τον… Ιταλό του
1 ώρα πριν O ΠΑΟΚ τον θέλει τον… Ιταλό του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved