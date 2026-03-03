Eurokinissi Sports

Onsports Team

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier League, παιχνίδια που είχαν αναβληθεί στη Super League, και την Bundesliga και τη La Liga αγώνες των Κυπέλλων Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας.

Στην 29η αγωνιστική της Premier League ξεχωρίζουν το σημερινό παιχνίδι Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15) και τα αυριανά ματς Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30), Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30), Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30) και Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15).

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ και Κηφισιά-ΠΑΟΚ στη Super League

Στη Super League διεξάγονται αύριο τα 2 ματς που είχαν αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (18:00) και Κηφισιά-ΠΑΟΚ (20:00).

Στην Bundesliga και τη La Liga σε παιχνίδια που επίσης είχε αναβληθεί το Αμβούργο υποδέχεται αύριο (21:30) τη Λεβερκούζεν και η Βαγιεκάνο αντιμετωπίζει αύριο (20:00) την Οβιέδο.

Στο Κύπελλο Ιταλίας γίνονται οι πρώτοι ημιτελικοί Κόμο-Ίντερ (σήμερα, 21:00) και Λάτσιο-Αταλάντα (Τετάρτη, 22:00).

Στο Κύπελλο Ισπανίας βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Στους αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει σήμερα (22:00) την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Σοσιεδάδ παίζει αύριο (22:00) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στα πρώτα ματς κέρδισαν η Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0 και η Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0.

Στο Κύπελλο Γαλλίας διεξάγονται οι νοκ άουτ προημιτελικοί και το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό της Πέμπτης (22:10) ανάμεσα στη Λυών και τη Λανς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ