Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σαποβάλοφ στο Indian Wells
EPA/JOHN G. MABANGLO, ΑΜΠΕ
Onsports Team 03 Μαρτίου 2026, 11:41
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σαποβάλοφ στο Indian Wells

Στο τουρνουά στην Καλιφόρνια θα πάρει μέρος ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υποχώρησε 13 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 43 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μένοντας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Μάιος 2018) εκτός Top 40, θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος στα επόμενα τουρνουά, με πρώτο το Indian Wells, που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 του μήνα.

Ο Ελληνας πρωταθλητής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Καλιφόρνια κόντρα στον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 39), όπως προέκυψε από την κλήρωση του τουρνουά. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Σαποβάλοφ, τότε ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Αργεντινό, Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, Νο 31 στον κόσμο.



