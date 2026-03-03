Ιτούδης: «Να μη ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση»

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ έζησε από πολύ κοντά την έκρηξη μέσα στο Τελ Αβίβ από την πυραυλική επίθεση του Ιράν και με δηλώσεις του ευχήθηκε να μην γίνει ποτέ κάτι ανάλογο.

Ένας από τους Έλληνας που ζει από κοντά όλη αυτή την εμπόλεμη κατάσταση στο Ισραήλ, είναι ο Δημήτρης Ιτούδης.

Ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Χάποελ και με δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε πως το σπίτι του βρίσκεται 700 μέτρα από το σημείο που «χτύπησε» ο πύραυλος του Ιράν στην «καρδιά» του Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ταξιδεύουμε για τη Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ. Το ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας από την ομάδα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον... μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας».

Για την κατάσταση στο Ισραήλ: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσιες υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα συνέβη στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να διανυκτερεύσω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».