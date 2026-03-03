Αθλητικός Διευθυντής Φενέρ: «Ελπίζω το βράδυ να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη»

Οnsports Τeam

Ο αθλητικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ, επιβεβαίωσε πως τα μέλη της ομάδας του που είναι «εγκλωβισμένα» στα Εμιράτα είναι σε διαδικασία επιστροφής στην Πόλη.

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης Αρμάντο Μπέικοτ, ο φυσιοθεραπευτής, Χάιμε Καπέγια Μπόουθα και ο αθλητικός διευθυντής, Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ είναι αποκλεισμένοι στα ΗΑΕ με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο το πως και το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο τελευταίος, πάντως, με ανάρτηση του στα social media, τόνισε πως αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί μέχρι σήμερα το βράδυ, ξεκαθαρίζοντας πως όλοι είναι καλά.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Όλοι είμαστε καλά. Σε λίγο θα είμαστε όλοι στο αεροπλάνο που θα αναχωρήσει από το Ντουμπάι και ελπίζουμε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τα μηνύματα”.