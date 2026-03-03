Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/03) - Με δράση σε Premier League και Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο
EPA/Peter Powell, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 09:31
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (03/03).

Παιχνίδια από την εμβόλιμη αγωνιστική της Premier League, αλλά και το ντέρμπι Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για το Copa del Rey της Ισπανίας περιλαμβάνει η δράση της ημέρας.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Ποδόσφαιρο γυναικών

21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 Novasports Start Έβερτον – Μπέρνλι Premier League

21:30 Novasports 2HD Λιντς – Σάντερλαντ Premier League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Κόμο – Ίντερ Coppa Italia

22:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης Copa del Rey

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στρασβούργο – Ρεμς Γαλλικό Κύπελλο

22:15 Novasports Prime Γουλβς – Λίβερπουλ Premier League

 



