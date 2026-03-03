Παναθηναϊκός: Με 2.500 φίλους του στη Λιβαδειά

Οnsports Τeam

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό, σε ένα ματς που αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την τετράδα του πρωταθλήματος.

Την Κυριακή το απόγευμα ο Παναθηναϊκός δίνει ίσως τον πιο κρίσιμο αγώνα του στη Stoiximan Super League, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καθώς σε περίπτωση διπλού στη Λιβαδειά οι «πράσινοι» θα έχουν το πάνω χέρι για την κατάληψη της τέταρτης θέσης που οδηγεί στα playoffs.

Στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε προ ημερών, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» εξασφάλισαν 2.500 εισιτήρια που αντιστοιχούν στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να ετοιμάζεται για να δώσει μαζικά το «παρών» στην πόλη της Βοιωτίας.

Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου τους σε ένα από τα πλέον κομβικά παιχνίδια, μακριά από το «σπίτι» τους και αυτό αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.