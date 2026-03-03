NBA: Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα για Μπακς από Σέλτικς

AP Photo/Aaron Gash

Οnsports Team

Μία ακόμα βαριά ήττα γνώρισαν οι Μπακς, αυτή τη φορά στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, από τους Μπόστον Σέλτικς 108-81 στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στο πρώτο του παιχνίδι έπειτα από απουσία ενάμιση μήνα, πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη και έδειχνε να παλεύει σχεδόν μόνος του.

Οι Σέλτικς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά 30-20. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο διατήρησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο +14 στο ημίχρονο (57-43), μετά από επιμέρους 27-23.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στην τρίτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να αυξάνουν τη διαφορά στο +18 (83-65), την ώρα που οι Μπακς αδυνατούσαν να αντιδράσουν. Το τελευταίο δωδεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «Κέλτες» να φτάνουν άνετα στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα «Ελάφια» υποχώρησαν στο 26-34, γνωρίζοντας τρίτη διαδοχική βαριά ήττα, ενώ οι Σέλτικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 41-20 και παραμένουν σταθερά στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουίζαρντς-Ρόκετς 118-123

Μπακς-Σέλτικς 81-108

Τζαζ-Νάγκετς 125-128

Ουόριορς-Κλίπερς 101-114