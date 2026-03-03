Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα για Μπακς από Σέλτικς
AP Photo/Aaron Gash
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 08:55
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Μπόστον Σέλτικς

NBA: Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα για Μπακς από Σέλτικς

Μία ακόμα βαριά ήττα γνώρισαν οι Μπακς, αυτή τη φορά στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, από τους Μπόστον Σέλτικς 108-81 στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στο πρώτο του παιχνίδι έπειτα από απουσία ενάμιση μήνα, πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, δεν είχε την απαιτούμενη στήριξη και έδειχνε να παλεύει σχεδόν μόνος του.

Οι Σέλτικς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά 30-20. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο διατήρησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο +14 στο ημίχρονο (57-43), μετά από επιμέρους 27-23.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στην τρίτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να αυξάνουν τη διαφορά στο +18 (83-65), την ώρα που οι Μπακς αδυνατούσαν να αντιδράσουν. Το τελευταίο δωδεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «Κέλτες» να φτάνουν άνετα στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα «Ελάφια» υποχώρησαν στο 26-34, γνωρίζοντας τρίτη διαδοχική βαριά ήττα, ενώ οι Σέλτικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 41-20 και παραμένουν σταθερά στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουίζαρντς-Ρόκετς 118-123

 

Μπακς-Σέλτικς 81-108

 

Τζαζ-Νάγκετς 125-128

 

Ουόριορς-Κλίπερς 101-114



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο SOLD OUT, «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια με Ζαλγκίρις
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο SOLD OUT, «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια με Ζαλγκίρις
EUROLEAGUE
Ιτούδης: «Να μη ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση»
4 λεπτά πριν Ιτούδης: «Να μη ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση»
EUROLEAGUE
Αθλητικός Διευθυντής Φενέρ: «Ελπίζω το βράδυ να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη»
9 λεπτά πριν Αθλητικός Διευθυντής Φενέρ: «Ελπίζω το βράδυ να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Με 2.500 φίλους του στη Λιβαδειά
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με 2.500 φίλους του στη Λιβαδειά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved