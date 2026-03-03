Αντετοκούνμπο: «Προσπαθώ να ταιριάξω με την ομάδα»

Οnsports Τeam

Η αγωνιστική αποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημιούργησε πολλά προβλήματα στους Μπακς, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να προσπαθεί να βρει τρόπο να ενσωματωθεί και πάλι στην ομάδα του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς, παρά το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και πάλι ενεργός.

Κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος.

«Προσπαθώ να βρω ρυθμό. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ για έξι εβδομάδες και η δεύτερη φορά που έπαιξε με επαφές ήταν σήμερα. Νιώθω πως όσο πιο πολύ είμαι σε φόρμα, τόσο περισσότερο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω πως τώρα, είμαι σε μία κατάσταση που προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Να βρω το πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα» ανέφερε ο Έλληνας σταρ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους 11 ριμπάουντ, 22 ασίστ και 1 μπλοκ.