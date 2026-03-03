Ομάδες

Αστέρας AKTOR: Τέλος και ο Καστάνιο από τους Αρκάδες
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 05:27
SUPER LEAGUE / Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR: Τέλος και ο Καστάνιο από τους Αρκάδες

Οι «τίτλοι τέλους» στην συνεργασία του Αστέρα AKTOR με τον Πέπε Καστάνιο έπεσαν την Δευτέρα (02/03).

Δεύτερη αποχώρηση σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Αστέρα AKTOR, αφού μετά τον Μίλαν Ράσταβατς, που έλυσε τη συνεργασία του με το «συγκρότημα» της Τρίπολης, παρελθόν από τον σύλλογο αποτελεί και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός.

Χαρακτηριστικά, στην λιτή ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Χοσέ Καστάνιο Μουνιόθ Πέπε».



