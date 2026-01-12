Ομάδες

Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Στρονγκ
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 15:51
BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Στρονγκ

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόσια Στρονγκ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παίκτης του Ηρακλή θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Τζόσια Στρονγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του "Γηραιού". 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Josiah Strong, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1999 στη Minnesota. Έχει ύψος 1,93 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards.

Έπαιξε πρώτα μπάσκετ στο Champlin Park High School της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε από το Navy τη σεζόν 2018-2019 και την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2019-2020) “μετακόμισε¨ στο Iowa Western, όπου πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά του στο NCAA, έχοντας 17,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 28 παιχνίδια.

Ακολούθησαν δύο πολύ καλές σεζόν (2020-2022) στο Illinois State, πριν βρεθεί στο Colorado State στο οποίο έμεινε για δύο αγωνιστικές περιόδους (2022-2024), ολοκληρώνοντας την πανεπιστημιακή του καριέρα.

Την τελευταία του σεζόν (2023-2024) στο κολεγιακό πρωτάθλημα μέτρησε 6,6 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, παίζοντας σε 30 αγώνες.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της BC Siroki, με την οποία ο απολογισμός του ήταν 10 πόντοι, 2,9 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 36 αναμετρήσεις.

Ανανέωσε τη συνεργασία του με τη βοσνιακή ομάδα, έχοντας 16,7 πόντους, 5,5 ασίστ, 3,3 ριμπάουντ σε 12 ματς τη φετινή σεζόν». 



