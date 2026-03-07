Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/03) - Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην «Allwyn Arena» για τη Super League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας. Το ματς θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Νωρίτερα στις 17:00 ο Άρης θα παίξει κόντρα στον Ατρόμητο με μετάδοση από το Novasports 2.

Παράλληλα, στην Α1 Γυναικών ξεκινούν τα play offs με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Πρώτο τζάμπολ στις 15:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ίδια ώρα στο Action 24 θα μεταδοθεί το ντέρμπι Πανιώνιος - Καλαμάτα για την άνοδο από την Super League 2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: