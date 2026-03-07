Ομάδες

Α1 Γυναικών: Ξεκινούν τα play off με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 07 Μαρτίου 2026, 10:24
ΜΠΑΣΚΕΤ / Αθηναϊκός / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ / Σ.Φ.Σ. Παναθλητικός

Α1 Γυναικών: Ξεκινούν τα play off με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος»

Η Β’ φάση της Α1 Γυναικών κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (07/03), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αναμετρήσεις τόσο για τα play-off όσο και για τα play-out του πρωταθλήματος.

Στη «μάχη» των play-off (θέσεις 1-4), ο Αθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Παναθλητικό στο κλειστό «Δ. Καλτσάς», με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 13:30. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται κυρίως στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου στις 15:00 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σειρές των play-off ξεκινούν με σκορ 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού και του Αθηναϊκού, καθώς μεταφέρονται τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο.

Για τις θέσεις 5-8, ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο ΔΑΚ Κοιλάδας στις 17:00, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ξεκινά επίσης τη σειρά έχοντας προβάδισμα 2-0. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Την ίδια ώρα (17:00), στο «Άγγελος Ζούπας», ο Αμύντας θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση Βόλου για τα play-out, σε αναμέτρηση που επίσης θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα:

13:30 Αθηναϊκός - Παναθλητικός

15:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

17:00 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

17:00 Αμύντας - Ανόρθωση Βόλου



