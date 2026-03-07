Super League 2: Καθοριστικό ντέρμπι ανόδου Πανιώνιος - Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη - Το πρόγραμμα

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η 4η αγωνιστική των play offs στη Super League 2 φέρνει στο προσκήνιο ένα μεγάλο ντέρμπι, το οποίο ενδέχεται να κρίνει οριστικά το δεύτερο εισιτήριο ανόδου προς τη Stoiximan Super League.

Στον Νότιο Όμιλο, τα βλέμματα στρέφονται στη Νέα Σμύρνη, όπου το Σάββατο (07/03, 15:00) ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα σε μια αναμέτρηση με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Για τους γηπεδούχους το παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού», καθώς μόνο η νίκη τους διατηρεί ζωντανούς στη μάχη της ανόδου. Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα θέλει το «διπλό» που θα της επιτρέψει να σφραγίσει ουσιαστικά το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία, αφού θα βρεθεί στο +8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των playoffs.

Μετά και τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, οι Μεσσήνιοι έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη διεκδίκηση της ανόδου.

Την ίδια ώρα, για τα playouts του ίδιου ομίλου ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Χανιά, με τις δύο ομάδες να δίνουν «μάχη» για την παραμονή στην κατηγορία.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7 Μαρτίου - Νότιος όμιλος

Play offs

15:00 Πανιώνιος-Καλαμάτα (Action 24)

15:00 Ολυμπιακός Β-Μαρκό (MEGA NEWS)

Η βαθμολογία

Καλαμάτα 31

Πανιώνιος 26

Μαρκό 18

Ολυμπιακός Β 18

Play outs

15:00 Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου (athletiko.gr)

15:00 Ηλιούπολη-Χανιά (sportal.gr)

15:00 Αιγάλεω-Παναργειακός (sportal.gr)

Η βαθμολογία

Athens Kallithea 19

Ελλάς Σύρου 19

Αιγάλεω 13

Ηλιούπολη 12

Χανιά 10

Παναργειακός 3

Κυριακή 8 Μαρτίου - Βόρειος όμιλος

Play offs

15:00 Asteras Β AKTOR-Ηρακλής (Action 24)

15:00 Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας (sportal.gr)

Η βαθμολογία

Ηρακλής 31

Νίκη Βόλου 22

Αν. Καρδίτσας 21

Αστέρας B 20

Play outs

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Νέστος Χρυσούπολης (sportal.gr)

15:00 ΠΑΟΚ Β-Καμπανιακός (athletiko.gr)

15:00 Μακεδονικός-Καβάλα (MEGA NEWS)

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β 18

Καβάλα 16

Νέστος Χρυσούπολης 16

Καμπανιακός 10

ΠΑΣ Γιάννινα 8

Μακεδονικός 6