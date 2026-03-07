Ουόρνικ, αναλυτής διαιτησίας για ντέρμπι: «Τα πιο κραυγαλέα σημαντικά λάθη κατά του Παναθηναϊκού»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR αναγκάστηκε σε ήττα 86-80 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ντέρμπι που συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία.

Ο αναλυτής διαιτησίας Τοντ Ουόρνικ εξέτασε προσεκτικά τις επίμαχες φάσεις και κατέληξε ότι τα πιο κραυγαλέα και σημαντικά λάθη των διαιτητών επηρέασαν καθοριστικά τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν χρεώθηκαν με 11 φάουλ, ενώ οι αυτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα μόλις με 5, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να εκτελέσει 10 βολές και ο Παναθηναϊκός να μην έχει αντίστοιχες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον Ουόρνικ σε άρθρο του στο «BasketNews» όλα τα κραυγαλέα και σημαντικά λάθη της διαιτητικής τριάδας ήταν κατά του Παναθηναϊκού AKTOR!

«Ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να διαμαρτύρεται για βήματα ή παράνομα σκριν, τα πιο κραυγαλέα και σημαντικά λάθη των διαιτητών του ντέρμπι τιμώρησαν σε μεγάλο βαθμό τον Παναθηναϊκό. Επομένως, είναι κατανοητή η απογοήτευση του ΠΑΟ και ο λόγος για τον οποίο κατέβασαν το πανό ενός θρυλικού παίκτη που είναι πλέον ανώτερος υπάλληλος της Euroleague, υπεύθυνος για την εποπτεία και τη διαχείριση του τμήματος διαιτησίας της λίγκας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο.

Αναλυτικά οι φάσεις:

Πρώτη περίοδος

8:55 Φάουλ του Χουάντσο σε σκριν που δε δίνεται

6:39 Σωστό το φάουλ που χρεώθηκε στον Παπανικολάου

4:17 Σωστό το φάουλ που χρεώθηκε στον Χουάντσο στο τρίποντο του Ντόρσεϊ

4:05 Σωστό το επιθετικό φάουλ του Όσμαν στο σκριν πάνω στον Νιλικίνα

0:22 Φάουλ του Μήτογλου σε σκριν που δε δίνεται

Δεύτερη περίοδος

9:55 Σωστό το φάουλ του Σορτς στον Τζόσεφ

7:53 Φάουλ του Ρογκαβόπουλου στον ΜακΚίσικ θα έπρεπε να είχε δοθεί στο σουτ

6:15 Φάουλ του Ουόρντ στον Χέις-Ντέιβις στο σουτ δε δίνεται

3:03 Ο Νιλικίνα σπρώχνει τον Ναν εκτός γηπέδου και δε δίνεται το φάουλ

1:15 Φάουλ του Πίτερς στον Ναν δε δίνεται και ο Αμερικανός δέχεται τεχνική ποινή για την αντίδρασή του

0:03 Σωστό το φάουλ του Ναν στον Πίτερς

Τρίτη περίοδος

8:57 Σωστά δε δίνεται φάουλ στο τρίποντο του Ναν από τον Νιλικίνα

2:16 Φάουλ του Τζόουνς σε σκριν στον Γκραντ που δε δίνεται

0:23 Βήματα του Όσμαν δε δίνονται

Τέταρτη περίοδος

5:10 Σωστό το φάουλ του Ντόρσεϊ στον Χέις-Ντέιβις

2:09 Φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Ναν για βολές δε δίνεται

1:51 Δεν υπάρχει φάουλ του Γκραντ στον ΜακΚίσικ (οδηγήθηκε στις βολές)

0:33 Σωστά χρεώνεται με βήματα ο Ναν