Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Sold out το ντέρμπι
Οnsports Τeam 07 Μαρτίου 2026, 13:33
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο για το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η μεγάλη ζήτηση οφείλεται στη σημασία του αγώνα, ο οποίος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για την κορυφή της βαθμολογίας ενόψει των play offs της Super League.

Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο και να στηρίξουν θερμά την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην προσπάθειά της.



