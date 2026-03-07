Μπενίτεθ: «Όταν ξεκινάς να νικάς, άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και βελτίωση»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό την Κυριακή 8 Μαρτίου (19:00), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά σε μια θέση στα playoffs.

Ο προπονητής της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην κάμερα της Nova για την αναμέτρηση, αλλά και για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τόνισε επίσης ότι η ομάδα παρουσιάζει σαφή βελτίωση το τελευταίο διάστημα, με θετική ατμόσφαιρα και αυξημένη πίστη των παικτών.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός μίλησε:

Για τα στοιχεία του Λεβαδειακού: «Προφανώς, μιλάμε για μία πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, αλλά, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα τελευταία: «Νομίζω πως είμαστε συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».

Για το πόσο δύσκολο είναι να μην βρίσκεται το μυαλό των παικτών στη Ρεάλ Μπέτις: «Το ελπίζω. Θα σας πω μετά το παιχνίδι, αλλά προφανώς γνωρίζουμε, επίσης, ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι Πρωταθλήματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αυτό που λέμε από την αρχή. Ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό».

Για το γεγονός ότι γνωρίζει τη Ρεάλ Μπέτις και που πιστεύει ότι μπορεί να... χτυπήσει ο Παναθηναϊκός την ισπανική ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο».