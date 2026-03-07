Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες στη Λιβαδειά – Η αποστολή του Μπενίτεθ

Οnsports team

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τους Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες στην αναμέτρηση της Κυριακής (08/03) στη Λιβαδειά, κόντρα στον Λεβαδειακό, για την 24η αγωνιστική της Super League.

Με στόχο τη νίκη που θα του εξασφαλίσει την 4η θέση, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το πρωί του Σαββάτου την προετοιμασία τους για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ο Σιώπης συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Οι Ίνγκασον και Σάντσες ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης και, για λόγους ξεκούρασης, έμειναν εκτός αποστολής. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας, ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Πάλμερ–Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.