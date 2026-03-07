Euroleague: Τέλος και ο Μισινό από την Μονακό
Η Μονακό ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου την κοινή λύση συνεργασίας με τον Ντέιβιντ Μισινό, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα.
Ο 31χρονος Γάλλος πόιντ γκαρντ είχε ενταχθεί στο σύλλογο του Βασίλη Σπανούλη στις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως δεν κατάφερε να βρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο ροτέισον της ομάδας.
Μάλιστα, το Σάββατο (07/03) ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο ανακοίνωσε την κοινή λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Στην Ευρωλίγκα κατέγραψε μόλις τέσσερις σύντομες εμφανίσεις, με μέσο όρο 0,5 πόντους και 0,5 ασίστ ανά παιχνίδι.
D'un commun accord, l'AS Monaco Basket et David Michineau ont décidé de mettre fin au contrat du joueur.— AS Monaco Basket ?? (@ASMonaco_Basket) March 7, 2026
?? Toute la famille de la #RocaTeam souhaite une bonne continuation à David pour la suite de sa carrière ?#DagheMunegu pic.twitter.com/w9jo0nsF8A