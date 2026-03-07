Euroleague: Τέλος και ο Μισινό από την Μονακό

Οnsports Τeam

Η Μονακό ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου την κοινή λύση συνεργασίας με τον Ντέιβιντ Μισινό, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα.

Ο 31χρονος Γάλλος πόιντ γκαρντ είχε ενταχθεί στο σύλλογο του Βασίλη Σπανούλη στις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως δεν κατάφερε να βρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο ροτέισον της ομάδας.

Μάλιστα, το Σάββατο (07/03) ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο ανακοίνωσε την κοινή λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην Ευρωλίγκα κατέγραψε μόλις τέσσερις σύντομες εμφανίσεις, με μέσο όρο 0,5 πόντους και 0,5 ασίστ ανά παιχνίδι.