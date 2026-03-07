ΑΕΚ – ΑΕΛ: Βασικοί Ελίασον και Κοϊτά | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα του αγώνα ΑΕΚ – ΑΕΛ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Allwyn Arena και στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες μετά το «στραβοπάτημα» στον Βόλο, παραμένοντας έτσι στην κορυφή.

Η «Ένωση», σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα βρεθεί στο +3 από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και θα περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Κυριακής (08/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο, λόγω της αποβολής του στο Πανθεσσαλικό, προχώρησε σε τρεις αλλαγές. Ο Πενράις πήρε τη θέση του Πήλιου στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ στα άκρα της επίθεσης επιλέχθηκαν οι Ελίασον και Κοϊτά. Όπως αναμενόταν, ο Μουκουντί, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του, επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας.