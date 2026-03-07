LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ: Η αναμέτρηση της Allwyn Arena για τη Super League

Δείτε LIVE τον αγώνα, ΑΕΚ – ΑΕΛ, για την 24η αγωνιστική της Super League.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ φιλοξενεί την ΑΕΛ.

Η «Ένωση» στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες μετά το «στραβοπάτημα» στον Βόλο, παραμένοντας έτσι στην κορυφή. Η ΑΕΚ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα βρεθεί στο +3 από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και θα περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Κυριακής (08/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΑΕΛ, από την άλλη, θα αγωνιστεί στην Allwyn Arena χωρίς άγχος κι έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Οι «βυσσινί» έχουν πάρει ισοπαλία στη Λεωφόρο και στην έδρα τους με τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, ενώ δεν είχαν ηττηθεί από την ΑΕΚ στο ματς του πρώτου γύρου.

