Euroleague: Χωρίς τελειωμό τα προβλήματα της Μονακό – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Μίροτιτς
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 18:22
EUROLEAGUE / Μονακό

Euroleague: Χωρίς τελειωμό τα προβλήματα της Μονακό – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Μίροτιτς

Με 10 διαθέσιμους παίκτες έμεινε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς μένει εκτός δράσης μέχρι και τέσσερις μήνες.

Οικονομικά, διοικητικά, εντάσεις εντός ομάδων. Δεν έφταναν όλα αυτά στη Μονακό, προέκυψε και σοβαρός τραυματισμός. Συγκεκριμένα η διάγνωση για τον Νίκολα Μίροτιτς. Ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες, ίσως να χρειαστεί να πάει και στους 4! Λόγω πελματιαίας απονευρωσίτιδας που τον ταλαιπωρεί.

Αρχικά θα δοκιμάσει να ξεπεράσει το πρόβλημα με ξεκούραση. Όμως αν αυτό δεν συμβεί, θα χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο.

Τα προβλήματα είναι πλέον πάρα πολλά για τους Μονεγάσκους, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει διαθέσιμους 10 παίκτες μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις.



