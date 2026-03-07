Ομάδες

Sold out έκαναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το ματς της Λιβαδειάς
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 17:47
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Παναθηναϊκός

Sold out έκαναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το ματς της Λιβαδειάς

Η ομάδα της Βοιωτίας ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τις θύρες των φιλοξενούμενων οπαδών.

Το απόγευμα της Κυριακής (8/3 19:00) το γήπεδο της Λιβαδειάς θα μοιάζει με έδρα του Παναθηναϊκού. Το κρίσιμο ματς της 24ης αγωνιστικής, στο οποίο με νίκη το «τριφύλλι» εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα play offs, βρίσκει τον κόσμο των «πράσινων» σε εγρήγορση. Κάνοντας sold out σε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Λεβαδειακός, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τις θύρες των φιλοξενούμενων οπαδών. Έτσι η έδρα της ομάδας της Βοιωτίας, θα θυμίζει κάτι από Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει ότι για την αυριανή (8/3, 19:00) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» , για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια στις θύρες των φιλοξενούμενων φιλάθλων».

 



