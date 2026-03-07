Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League μετά από 26 χρόνια

Eurokinissi

Οnsports team

Η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο των δέκα παικτών στη Νέα Σμύρνη κι εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο στη Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» είναι και πάλι στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από 26 χρόνια, καθώς τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη «μεγάλη» κατηγορία ήταν τη σεζόν 1999-2000!

Η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και εξασφάλισε τον τίτλο στον Β’ όμιλο της Super League 2. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μέντες Μορέιρα στο 35ο λεπτό, ενώ καθοριστική στιγμή ήταν κι η αποβολή του Κολοβού στο 19’, η οποία άλλαξε νωρίς τις αριθμητικές ισορροπίες.

Ο Κολοβός χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη και ο διαιτητής Βεργέτης του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Η φάση προέκυψε μετά από μονομαχία του Κολοβού με τον Στρούγγη, με τον μεσοεπιθετικό του Πανιωνίου να αντικρίζει αρχικά την κίτρινη κάρτα. Ακολούθησε ένταση και σύρραξη μεταξύ των παικτών, με το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή να εκτυλίσσεται στη συνέχεια.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (58′ Φοκάμ), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς (58′ Κιάκος), Μπελμόντ (82′ Παπαγεωργίου), Ντίαζ, Κολοβός, Μόρσεϊ (71′ Κρητικός), Γιάκοβλεβ, Μωραΐτης (58′ Βοΐλης).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι (82′ Μπονέτο), Τσέλιος (63′ Παμλίδης), Μέντες Μορέιρα (70′ Κωτσόπουλος), Μάντζης (82′ Τσελεπίδης), Μιράντα (70′ Τσόρνομαζ).