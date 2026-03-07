Ομάδες

Μπάσκετ Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ολυμπιακό με +20
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 16:57
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Μπάσκετ Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ολυμπιακό με +20

Οι «πράσινες» έκαναν το 3-0 στις νίκες της ημιτελικής σειράς, επικρατώντας στο κεκλεισμένων των θυρών «Παύλος Γιαννακόπουλος» με 90-70.

Ντέρμπι στα χαρτιά και μόνο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος του Ολυμπιακού για τα play offs του μπάσκετ γυναικών. Στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών (οι ομάδες «κουβαλούν» τα μεταξύ τους αποτελέσματα από τη regular season) οι «πράσινες» έκαναν… περίπατο με 90-70. Παίζοντας μάλιστα στο άδειο «Παύλος Γιαννακόπουλος», λόγω τιμωρίας.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έκανε το 3-0 στη σειρά και απέχει μία νίκη από την πρόκριση στον τελικό, την στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι με την πλάτη στον τοίχο και θα κυνηγήσει μια τεράστια ανατροπή στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 4 νίκες.

Η Τζαελίν Μπράουν με 24 πόντους (4/6 διπ., 3/5 τριπ., 7/7 βολές, 6 ριμπ., 6 ασ.), ήταν η κορυφαία για το «τριφύλλι». Ακολούθησαν Σεντόνα Πρινς με 17π. (7/9 διπ., 9 ριμπ.), όσους είχαν και οι Ιωάννα Κριμίλη (4/5 τριπ., 6ασ.) και Σαμάνθα Γαλανόπουλος (4/5 διπ., 3/7 τριπ.).

Για τον ηττημένο Ολυμπιακό, η Ελεάννα Χριστινάκη με 21 πόντους και η Σιέρα Τζόνσον με 20, έμοιαζαν να «παλεύουν» μόνες τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ



