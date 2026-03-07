Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» ο Ποντένσε
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 16:38
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» ο Ποντένσε

Ο Πορτογάλος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ματς της Κυριακής (8/3).

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στα ντέρμπι, στο κρίσιμο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3). Οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν τον Ντάνιελ Ποντένσε διαθέσιμο. Ο Πορτογάλος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στις αρχικές του επιλογές περισσότερους από πέντε μη κοινοτικούς, άρα θα «κόψει» κάποιον απ’ αυτούς για την τελική αποστολή του ματς.

Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

 HC0CoFiXoAAO2It.jpg



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Το γκολ που έκρινε το ΑΕΚ – ΑΕΛ
3 λεπτά πριν Super League: Το γκολ που έκρινε το ΑΕΚ – ΑΕΛ
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Τα highlights του Πανιώνιος - Καλαμάτα
32 λεπτά πριν Super League 2: Τα highlights του Πανιώνιος - Καλαμάτα
SUPER LEAGUE
Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δεν τα κατάφερε ούτε από την άσπρη βούλα
1 ώρα πριν Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δεν τα κατάφερε ούτε από την άσπρη βούλα
EUROLEAGUE
Μονακό: Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της
2 ώρες πριν Μονακό: Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved