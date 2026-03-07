Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Συγκλονιστικό βίντεο - «Το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη»
Print screen / Youtube
Οnsports Τeam 07 Μαρτίου 2026, 13:05
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συγκλονιστικό βίντεο - «Το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη»

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Εν Αθήναις» αποκαλύπτει το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη για τον Παναθηναϊκό, εστιάζοντας στο νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο που θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του συλλόγου.

Μέσα από τη σειρά, που παρουσιάζεται βήμα-βήμα το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Παπαγεωργίου αφηγείται την πορεία και τις επιθυμίες του Καλαφάτη.

Το όραμά του δεν περιορίζεται μόνο στους τίτλους και τις επιτυχίες, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός συλλόγου που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αναδεικνύει αξίες πέρα από το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Όταν ξεκινάς να νικάς, άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και βελτίωση»
5 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Όταν ξεκινάς να νικάς, άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και βελτίωση»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Sold out το ντέρμπι
34 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Sold out το ντέρμπι
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Συγκλονιστικό βίντεο - «Το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Συγκλονιστικό βίντεο - «Το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη»
EUROLEAGUE
Ουόρνικ, αναλυτής διαιτησίας για ντέρμπι: «Τα πιο κραυγαλέα σημαντικά λάθη κατά του Παναθηναϊκού»
1 ώρα πριν Ουόρνικ, αναλυτής διαιτησίας για ντέρμπι: «Τα πιο κραυγαλέα σημαντικά λάθη κατά του Παναθηναϊκού»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved