Παναθηναϊκός: Συγκλονιστικό βίντεο - «Το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη»

Οnsports Τeam

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Εν Αθήναις» αποκαλύπτει το όραμα του Γιώργου Καλαφάτη για τον Παναθηναϊκό, εστιάζοντας στο νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο που θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του συλλόγου.

Μέσα από τη σειρά, που παρουσιάζεται βήμα-βήμα το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Παπαγεωργίου αφηγείται την πορεία και τις επιθυμίες του Καλαφάτη.

Το όραμά του δεν περιορίζεται μόνο στους τίτλους και τις επιτυχίες, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός συλλόγου που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αναδεικνύει αξίες πέρα από το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο: