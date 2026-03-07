Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα στο Indian Wells κόντρα στην Τάγκερ - Η ώρα και το κανάλι

EPA/JOEL CARRETT, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται το Σάββατο (07/03) το βράδυ στη «μάχη» του BNP Paribas Open στο Indian Wells, ξεκινώντας την πορεία της στο κορυφαίο τουρνουά της Καλιφόρνια.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο, όπου προκρίθηκε bye - την ανερχόμενη Λίλι Τάγκερ από την Αυστρία (Νο.119).

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο αθλήτριες θα τεθούν αντιμέτωπες στο tour. Η νικήτρια της συνάντησης θα προκριθεί στη φάση των «32», όπου πιθανότατα θα βρει απέναντί της την Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία κάνει την πρεμιέρα της κόντρα στην Κέιλα Ντέι.

Η Σάκκαρη είχε πρόσφατα επικρατήσει της Σβιόντεκ στα προημιτελικά της Ντόχα, ωστόσο η Πολωνή έχει φύγει νικήτρια και στις δύο φορές που συναντήθηκαν στον τελικό του Indian Wells, το 2022 και το 2024. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ένα τουρνουά που ταιριάζει στο παιχνίδι της 30χρονης Ελληνίδας.

Το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Λίλ Τάγκερ είναι αυτό που θα ανοίξει το πρόγραμμα της ημέρας στο Stadium 4. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου (07/03) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της διοργάνωσης στην Καλιφόρνια μπαίνουν επίσης στη δράση μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου τένις, όπως οι Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Τέιλορ Φριτζ, Ντανίλ Μεντβέντεφ, Έλενα Ριμπάκινα, Τζέσικα Πεγκούλα και Μίρα Αντρέεβα.

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα courts:

Stadium 1 (21.00)

Μπάπτιστ-Ριμπάκινα

Τζοκοβιτς-Μάιχζακ

Αλκαράθ-Ντιμιτρόφ

(όχι πριν τις 04.00)

Πεγκούλα-Βέκιτς

Μεντβέντεφ-Ταμπίλο

Stadium 2 (21.00)

Μπαουτίστα-Ντρέιπερ

Ντέι-Σβιόντεκ

Αντρέεβα-Σιέρα

(όχι πριν τις 04.00)