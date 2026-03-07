Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Τσεκάρει» Μουζακίτη η Παρί Σεν Ζερμέν - Η εκτίμηση Κάμπος και Ενρίκε
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 07 Μαρτίου 2026, 11:23
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παρί Σεν Ζερμέν

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Τσεκάρει» Μουζακίτη η Παρί Σεν Ζερμέν - Η εκτίμηση Κάμπος και Ενρίκε

Στο «στόχαστρο» ακόμη ενός μεγάλου ευρωπαϊκού συλλόγου φαίνεται πως βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία.

Όπως αναφέρεται, η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί την περίπτωση του νεαρού μέσου του Ολυμπιακού, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.

Ο Μουζακίτης συγκαταλέγεται πλέον στα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς για τη θέση του, με δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον συλλόγων όπως η Γιουβέντους, η Μπάγερν Μονάχου, η Λεβερκούζεν και η Τότεναμ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στη λίστα των ενδιαφερόμενων έχει προστεθεί και η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον γαλλικό σύλλογο να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Μάλιστα, ο νεαρός χαφ φαίνεται να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Λουίς Κάμπος, όσο και του προπονητή Λουίς Ενρίκε, οι οποίοι φέρονται να εκτιμούν ιδιαίτερα την ένταση, την ενέργεια και την εκρηκτικότητα που παρουσιάζει στο παιχνίδι του.



