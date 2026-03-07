Ομάδες

Formula 1: Πρώτος poleman της σεζόν ο Ράσελ
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
Οnsports Τeam 07 Μαρτίου 2026, 08:47
AUTO MOTO

Formula 1: Πρώτος poleman της σεζόν ο Ράσελ

Την πρώτη pole position της σεζόν 2026 στο GP Αυστραλίας κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ, ενόψει του Κυριακάτικου (08/03) αγώνα στη Μελβούρνη.

Η Mercedes έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 για το 2026, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να σημειώνουν το απόλυτο 1-2 για την ομάδα.

Μάλιστα, το δίδυμο της Mercedes είχε διαφορά περίπου 0,8 δευτερολέπτων από τους διώκτες του. Πίσω τους ακολούθησαν οι Red Bull, Ferrari και McLaren, με τους Ιζάκ Χατζάρ, Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι αντίστοιχα.

F1GpAustralia

Άτυχος στάθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε ατύχημα στο Q1, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί νωρίς από τη διαδικασία και να εκκινήσει την Κυριακή (08/03) από την 20ή θέση του grid.



