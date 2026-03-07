Formula 1: Πρώτος poleman της σεζόν ο Ράσελ

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Οnsports Τeam

Την πρώτη pole position της σεζόν 2026 στο GP Αυστραλίας κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ, ενόψει του Κυριακάτικου (08/03) αγώνα στη Μελβούρνη.

Η Mercedes έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 για το 2026, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να σημειώνουν το απόλυτο 1-2 για την ομάδα.

Μάλιστα, το δίδυμο της Mercedes είχε διαφορά περίπου 0,8 δευτερολέπτων από τους διώκτες του. Πίσω τους ακολούθησαν οι Red Bull, Ferrari και McLaren, με τους Ιζάκ Χατζάρ, Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι αντίστοιχα.

Άτυχος στάθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε ατύχημα στο Q1, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί νωρίς από τη διαδικασία και να εκκινήσει την Κυριακή (08/03) από την 20ή θέση του grid.