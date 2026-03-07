Ομάδες

NBA: Ηγετική και ιστορική 40άρα Ντόντσιτς κόντρα στους Πέισερς - Τα αποτελέσματα και highlights
AP Photo/Mark J. Terrill
Οnsports Τeam 07 Μαρτίου 2026, 09:37
NBA / Ιντιάνα Πέισερς / Λος Άντζελες Λέικερς

Παρά την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς βρήκαν τον απόλυτο ηγέτη στο πρόσωπο του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 44 πόντους στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη 128-117 απέναντι στους Πέισερς.

Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14/25 σουτ και επτά τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και εννέα ριμπάουντ στη στατιστική του. Μάλιστα, δεν χρειάστηκε καν να αγωνιστεί στην τέταρτη περίοδο, καθώς οι Λέικερς είχαν ήδη «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.

Ο 25χρονος γκαρντ μπήκε «καυτός» στο ματς, σημειώνοντας 22 πόντους μόνο στην πρώτη περίοδο. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά φέτος που ξεπερνά τους 20 πόντους σε εναρκτήριο δωδεκάλεπτο, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στο NBA για μία σεζόν τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια.

Με την εμφάνισή του αυτή, ο Ντόντσιτς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που φτάνει τα 10 παιχνίδια με 40+ πόντους σε μία σεζόν, μπαίνοντας σε μια ελίτ λίστα δίπλα στους θρυλικούς Κόμπι Μπράιαντ, Έλτζιν Μπέιλορ και Τζέρι Γουέστ. Παράλληλα, έφτασε τα περισσότερα «40άρια» στο φετινό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Άντονι Έντουαρντς.

 

Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Όστιν Ριβς με 19 πόντους, πριν αποβληθεί με φάουλ, ενώ οι Λουκ Κέναρντ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Μάρκους Σμαρτ (11 πόντοι) συνέβαλαν επίσης στη νίκη.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν και χωρίς τον βασικό τους σέντερ, ΝτιΆντρε Έιτον, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την επιθετική τους λειτουργία, καθώς έφτασαν στην τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Από την πλευρά των Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 26 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ πρόσθεσε 17, όμως η ομάδα της Ιντιάνα γνώρισε την όγδοη διαδοχική της ήττα μετά το All-Star break. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαν μόλις 2/19 τρίποντα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σέλτικς-Μάβερικς 120-100

 

Χόρνετς-Χιτ 120-128

 

Ρόκετς-Μπλέιζερς 106-99

 

Νάγκετς-Νικς 116-113

 

Σανς-Πέλικανς 118-116

 

Σπερς-Κλίπερς 116-112

 

Λέικερς-Πέισερς 128-117



