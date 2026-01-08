Ομάδες

«Αποφασιστικά ο Παναθηναϊκός για Αντίνο»
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 14:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

«Αποφασιστικά ο Παναθηναϊκός για Αντίνο»

Το σίριαλ Αντίνο καλά κρατεί στην Αργεντινή, με τα δημοσιεύματα να δίνουν και να… παίρνουν και τον Παναθηναϊκό να είναι το μεγάλο φαβορί για να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του παίκτη.

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής. Οι «πράσινοι» με μεγάλο τους «όπλο» τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και την οικονομική πρόταση που έχουν κάνει τόσο στον παίκτη όσο και στη Γοδόι Κρουζ είναι πολύ κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Σαντίνο Αντίνο.

Ο Χερμάν Μπαλκάρσε, δημοσιογράφος που εξειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, αποκάλυψε πως η πρόταση της αργεντίνικης ομάδας στην Γοδόι Κρουζ ανέρχεται στα 2.5 εκατ. δολάρια συν άλλα 2 εκατ. δολάρια με την μορφή μπόνους, μαζί με ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση και παράλληλα έχει κάνει δελεαστική πρόταση και στον ίδιο τον παίκτη για να τον πείσει να πει το «ναι».

Η ανάρτησή του:

«Ο Παναθηναϊκός προχωρά αποφασιστικά για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, κινούμενος σε δύο άξονες: με πρόταση ανώτερη από εκείνη της Γοδόι Κρουζ και με ξεχωριστή προσφορά προς τον εξτρέμ. Η πρόταση της Ρίβερ κυμαίνεται στα 2.500.000 δολάρια συν 2.000.000 δολάρια σε μπόνους στόχων, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης».

 


