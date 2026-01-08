Ομάδες

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 12:21
SUPER LEAGUE

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Η Super League ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας της αναμέτρησης λόγω εργασίων που γίνονται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 

 

Οι εργασίες που γίνονται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για την αλλαγή χλοοτάπητα, ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό να ζητήσει αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα η Super League. 

Η σχετική ανακοίνωση της Stoiximan Super League: 

“Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α. (αντί για το γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης”), την Κυριακή 11.01.26 στις 21:00″.



