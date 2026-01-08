Παναθηναϊκός: Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ο Κοντούρης

Οnsports Τeam

ην προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με το πρωινό πρόγραμμα να έχει έμφαση στην τακτική και τα τελειώματα και τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Σωτήρη Κοντούρη να προπονείται κανονικά.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αρχικά γυμναστήριο και στη συνέχεια στο γήπεδο προθέρμανση, τακτική και τελειώματα. Σε φουλ ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Σωτήρης Κοντούρης. Το δικό του ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυριακόπουλος, ατομικό ο Πάντοβιτς και θεραπεία ο Ντέσερς».