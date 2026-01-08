Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ο Κοντούρης
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 14:29
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ο Κοντούρης

Η ομάδα του Παναθηναϊκού συνεχίζει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Σωτήρη Κοντούρη να παίρνει μέρος κανονικά στην προπόνηση.

ην προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με το πρωινό πρόγραμμα να έχει έμφαση στην τακτική και τα τελειώματα και τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Σωτήρη Κοντούρη να προπονείται κανονικά. 

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
MVP ο Ομπστ πριν από τον Ολυμπιακό
28 λεπτά πριν MVP ο Ομπστ πριν από τον Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πολύ προχωρημένες οι επαφές Παναθηναϊκού – Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»
32 λεπτά πριν Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πολύ προχωρημένες οι επαφές Παναθηναϊκού – Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»
SUPER LEAGUE
«Τη Δευτέρα στη Βραζιλία ο Τετέ»
45 λεπτά πριν «Τη Δευτέρα στη Βραζιλία ο Τετέ»
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Χωρίς κόσμο η ΑΕΚ κόντρα στην Μύκονο
1 ώρα πριν Stoiximan GBL: Χωρίς κόσμο η ΑΕΚ κόντρα στην Μύκονο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved