Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο

Onsports Team

Ο Σεμπάστιαν Σουρ αποκάλυψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού στη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.

Στην τελεική ευθεία, όπως ολα δείχνουν, έχει μεπι η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό και νέο ρεπορτάζ στο εξωτερικό αποκαλύπτει την τελική πρόταση των "πράσινων".

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει 7 εκατ. δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο, αντί των 4 εκατ. δολαρίων που ήταν η αρχική του πρόταση. Τα χρήματα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τα όσα μπορεί να προσφέρει η Ρίβερ Πλέιτ και γι’ αυτό εκτιμάται ότι η υπόθεση της μεταγραφής του Αργεντινού άσου στους «πράσινους» βρίσκεται στην τελική ευθεία.