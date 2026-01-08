Ομάδες

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 08:15
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο

Ο Σεμπάστιαν Σουρ αποκάλυψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού στη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.

Στην τελεική ευθεία, όπως ολα δείχνουν, έχει μεπι η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό και νέο ρεπορτάζ στο εξωτερικό αποκαλύπτει την τελική πρόταση των "πράσινων". 

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει 7 εκατ. δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο, αντί των 4 εκατ. δολαρίων που ήταν η αρχική του πρόταση. Τα χρήματα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τα όσα μπορεί να προσφέρει η Ρίβερ Πλέιτ και γι’ αυτό εκτιμάται ότι η υπόθεση της μεταγραφής του Αργεντινού άσου στους «πράσινους» βρίσκεται στην τελική ευθεία.



