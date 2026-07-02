Γκέιγ μετά τον αποκλεισμό της Σενεγάλης: «Όσο παραμένει το τεχνικό επιτελείο, θα κάνω ένα διάλειμμα»

Έντονες αναταράξεις επικρατούν στο στρατόπεδο της Σενεγάλης μετά τον αποκλεισμό από το Βέλγιο στη φάση των «32» του Μουντιάλ, με τον Πάπε Γκέιγ να ανακοινώνει πως δεν θα αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο όσο στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται το υπάρχον προπονητικό επιτελείο.

Ο 27χρονος μέσος γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ήττα με 3-2 στην παράταση, αποτέλεσμα που έβαλε πρόωρο τέλος στην πορεία των «Λιονταριών της Τεράνγκα».

Η ένταση φαίνεται πως κορυφώθηκε μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Παπέ Τιαό, να αντικαταστήσει τον Γκέιγ στο 66ο λεπτό, ενώ η Σενεγάλη προηγούνταν με 2-0. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα έχασε τον έλεγχο του αγώνα, δέχθηκε τρία γκολ και γνώρισε τον αποκλεισμό στην παράταση.

Οι δηλώσεις του Γκέιγ:

«Θα επανέλθω για να πω λίγα λόγια σχετικά με τον αποκλεισμό, αλλά ανακοινώνω σήμερα ότι για όσο διάστημα αυτό το τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, θα κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική ομάδα.

Ήμουν πολύ καλά σωματικά, κανένας δεν ήρθε να με ρωτήσει πώς νιώθω. Για την αλλαγή μου πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή».