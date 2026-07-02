Μουντιάλ 2026: Μυθική ανατροπή το Βέλγιο, τα «χρειάστηκε» η Αγγλία, άντεξαν με 10 οι ΗΠΑ

Την αυλαία της χτεσινής βραδιάς άνοιξε η Αγγλία που γλίτωσε το κάζο και πέρασε στους «16» του Μουντιάλ. Ο Σιπένγκα σόκαρε τα «λιοντάρια» και έβαλε μπροστά στο σκορ το Κονγκό, μόλις στο έβδομο λεπτό. Με τις φοβερές αποκρούσεις του Εμπασί, οι Αφρικανοί έμεναν ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης, ωστόσο ο Χάρι Κέιν με δύο γκολ έκανε την ανατροπή (75’, 86’). Εκεί οι Άγγλοι θα βρουν στον δρόμο τους το Μεξικό.

Το Βέλγιο πραγματοποίησε επική ανατροπή, καθώς η Σενεγάλη προηγούνταν με 2-0 μέχρι το 86’, χάρη στα τέρματα των Ντιαρά (24’) και Σαρ (51’), όμως ο Λουκάκου στο 86’ και ο Τίλεμανς στο 89’ έδωσαν την ευκαιρία στην πατρίδα τους να πάρουν τη νίκη στην παράταση. Και αυτό έγινε, ο Τίλεμανς με δεύτερο προσωπικό του τέρμα, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, Στους «16» το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικάνοι οι οποίοι επικράτησαν της Βοσνίας με 2-0. Το σκορ «άνοιξε» ο Μπαλογκάν στο 45’, ωστόσο ο επιθετικός της Μονακό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64’. Οι ΗΠΑ άντεξαν με 10 παίκτες για περισσότερο από 30 λεπτά και όχι απλά δεν δέχτηκαν γκολ, αλλά στο 82’ έκαναν και το 2-0 με τον Τίλμαν.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Αγγλία – Κονγκό 2-1

Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

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