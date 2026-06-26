Σενεγάλη - Ιράκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Η αυλαία στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέφτει, με την Σενεγάλη και το Ιράκ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική.

Αμφότερες οι ομάδες παραμένουν χωρίς βαθμό στο γκρουπ και σήμερα παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την 3η θέση του ομίλου, περιμένοντας πως θα είναι μέσα στις οκτώ καλύτερες.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Οι ενδεκάδες:

Ιράκ: Μπάσιλ, Πούτρος, Χασέμ, Σουλάκα, Ντόσκι, Αλ-Αμάρι, Τζασίμ, Μπάγιες, Ικμπάλ, Κάσεμ, Αλ-Χαμαντί

Σενεγάλη: Ντιαό, Ντιατά, Σεκ, Νιακατέ, Γιάκομπς, Γκέι, Καμαρά, Ντιαρά, Σαρ, Μανέ, Μπαγιέ