Μουντιάλ 2026: Νοκ άουτ ο Μεντί για τον αγώνα της Σενεγάλης με το Ιράκ

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στη Σενεγάλη, καθώς ο Εντουάρντ Μεντί τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έγινε και αναγκαστική αλλαγή.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης επιβεβαίωσε πως ο έμπειρος γκολκίπερ υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι με το Ιράκ που κρίνει την τρίτη θέση του ομίλου στις 26 Ιουνίου (22:00).