Μουντιάλ 2026: Νέα καταγγελία του Ιράν στη FIFA για τους περιορισμούς ενόψει Βελγίου

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν προτίθεται να καταθέσει νέα καταγγελία στη FIFA, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 και δυσχεραίνουν την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με το Βέλγιο.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η άρνηση των αμερικανικών αρχών να χορηγήσουν βίζες σε μέλη του προπονητικού επιτελείου, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν πλέον νέα παράπονα, καθώς η αποστολή έλαβε άδεια να μεταβεί στο Λος Άντζελες μόλις μία ημέρα πριν από τον αγώνα της Κυριακής (21/06), αντί για δύο ημέρες νωρίτερα, όπως είχε ζητήσει.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αποστολής, οι συγκεκριμένοι περιορισμοί παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των συμμετεχουσών ομάδων και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αγωνιστική προετοιμασία του Ιράν.

«Η ομοσπονδία θα εκφράσει επίσημα τη δυσαρέσκειά της και θα προχωρήσει σε καταγγελία προς τη FIFA μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματούχος.

Ήδη από τη Δευτέρα, μετά την ισοπαλία 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αμίρ Γκαλενόεϊ είχε κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη κακομεταχείριση που δέχεται ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Έπειτα από μήνες αβεβαιότητας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η «Team Melli» συμμετέχει κανονικά στο τουρνουά, ωστόσο αναγκάστηκε να αλλάξει τα αρχικά της σχέδια και να εγκαταστήσει τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικού αντί της Αριζόνα. Παράλληλα, περίπου 15 μέλη της αποστολής δεν έλαβαν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της ιρανικής αποστολής, το τεχνικό επιτελείο είχε καταρτίσει πρόγραμμα που προέβλεπε άφιξη στις πόλεις διεξαγωγής των αγώνων δύο ημέρες πριν από κάθε αναμέτρηση και επιστροφή στη βάση την επομένη, με στόχο τη βέλτιστη τεχνική και φυσική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών.

Για τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο, η αποστολή έφτασε στο Λος Άντζελες μόλις μία ημέρα πριν από τη σέντρα και αποχώρησε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο αρχηγός της εθνικής Ιράν και επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί, αποκάλυψε ότι οι ποδοσφαιριστές ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα πως θα έπρεπε να αναχωρήσουν άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, ο Αντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διέψευσε τους ισχυρισμούς των Ιρανών, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είχε γνωστοποιηθεί εξαρχής.

«Είχαμε ξεκαθαρίσει ότι αυτή θα ήταν η διαδικασία. Η ομάδα θα μπορεί να εισέρχεται στη χώρα την προηγούμενη ημέρα του αγώνα και θα πρέπει να αποχωρεί μετά το τέλος του», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το ίδιο θα ισχύσει τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στο Σιάτλ, όπου το Ιράν θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου.

«Η ίδια κατάσταση επαναλαμβάνεται και τώρα, πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Η ιρανική ομοσπονδία είχε ζητήσει εκ νέου να επιτραπεί στην αποστολή να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες από την Παρασκευή, προκειμένου να προσαρμοστεί εγκαίρως στις συνθήκες ενόψει του αγώνα της Κυριακής. Όπως υποστηρίζει, το αίτημα απορρίφθηκε και αυτή τη φορά.