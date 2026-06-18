· Ακτή Ελεφαντοστού

Σπάει καρδιές ο Ντιομαντέ: Το γράμμα του 18χρονου στη νεκρή αδερφή του

Μέσω ενός συγκινησιακά φορτισμένου μηνύματος, ο αστέρας της Ακτής Ελεφαντοστού, Γιαν Ντιομαντέ, έστειλε το δικό του γράμμα στην αδικοχαμένη αδερφή του, η οποία σε ηλικία 15 ετών άφησε την τελευταία της πνοή.

Σπάει καρδιές ο Ντιομαντέ: Το γράμμα του 18χρονου στη νεκρή αδερφή του
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Σε γράμμα που απεύθυνε προς την αδικοχαμένη αδερφή του, ο Γιάν Ντιομαντέ ο οποίος πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Ακτής Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ, ξετύλιξε όλη του τη ζωή, εξηγώντας σε όλο τον πλανήτη το πως έφτασε μέχρι έδω.

Από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια μέχρι την κορυφή, ο 18χρονος θα κρατάει για πάντα την υπόσχεση που είχε δώσει στην αδικοχαμένη Ροξάν.

Αναλυτικά το γράμμα του Ντιομαντέ:

«Αγαπημένη μου Ροξάν,

Θυμάσαι όταν κάποιος μου είχε αγοράσει μια ψεύτικη φανέλα της Γιουνάιτεντ και έγραψα με μαρκαδόρο το “Ronaldo 7” στην πλάτη;

Δεν ξέραμε τι θα πει πλούτος ή φτώχεια. Ξέραμε μόνο τι θα πει ευτυχία.

Θυμάσαι τα 25 άτομα που κοιμόμασταν στο ίδιο σπίτι στο Αμπιτζάν; Η μαμά ήθελε να βλέπει τις σειρές της, εμείς θέλαμε ταινίες. Και εγώ πάντα έκανα πως κοιμάμαι για να πάω να δω ποδόσφαιρο σιγανά, μέσα στη νύχτα.

Θυμάσαι που με φώναζαν “Ρομπέρτο Κάρλος” επειδή χτυπούσα δυνατά την μπάλα, ενώ εγώ ήμουν θυμωμένος γιατί ήθελα να με λένε σαν τον Κριστιάνο;

Θυμάσαι όταν έφυγα μικρός για να κυνηγήσω το όνειρο; Όταν πηγαίναμε στο χωριό και παίρναμε πατάτες για να φάμε; Ήταν δύσκολα, αλλά γελούσαμε.

Θυμάσαι τα πρώτα μου παπούτσια; Τα έπαιρνα και κοιμόμουν μαζί τους.

Θυμάσαι που μου έλεγες ότι θα γίνω ο καλύτερος, όταν όλοι γελούσαν;

Και μετά όλα άλλαξαν. Οι απορρίψεις, τα ταξίδια, η Λεγανές, το όνειρο που έσβηνε και ξαναγεννιόταν.

Και μετά το τηλεφώνημα… που μου είπαν ότι έφυγες.

Από τότε δεν είμαι ο ίδιος.

Δεν νιώθω όπως πριν. Μόνο παίζω.

Και κάθε φορά που πατάω στο γήπεδο, είναι για σένα.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξω για σένα. Για να μάθει όλος ο κόσμος το όνομά σου.

Και αν συναντήσω τον Κριστιάνο, θα του πω γεια από σένα.

Σου το υπόσχομαι.

Ο αδερφός σου, Γιαν»

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