Τα έχωσε σε Κριστιάνο ο Ανρί: «Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ» (vid)

Η Πορτογαλία για μία ακόμα φορά δεν τα κατάφερε σε πρεμιέρα και ο Τιερί Ανρί ήταν λίγο… επιθετικός κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τα έχωσε σε Κριστιάνο ο Ανρί: «Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ» (vid)
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Η Πορτογαλία ήταν η μεγάλη… χαμένη στην πρώτη αγωνιστική του τελευταίου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η εμφάνιση των Πορτογάλων δεν ήταν καθόλου καλή και μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης πολλοί ήταν εκείνοι που άσκησαν αυστηρή κριτική στους Πορτογάλους, με τον Τιερί Ανρί να τα… χώνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα ομαδικός.

«Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν να πω κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένας συγκεκριμένος παίκτης. Και θα το εξηγήσω αυτό. Ο Κριστιάνο επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει κάνει αυτή την κίνηση. Θα έπρεπε να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.

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