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Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Χαμός με σενάρια κατασκοπείας στην προπόνηση της Νότιας Κορέας

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην προετοιμασία της Νότιας Κορέας.

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Χαμός με σενάρια κατασκοπείας στην προπόνηση της Νότιας Κορέας
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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην προετοιμασία της Νότιας Κορέας ενόψει της αναμέτρησης με το Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκαλώντας ανησυχία στην αποστολή της ασιατικής ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Νότια Κορέα, drone εντοπίστηκε να πετά πάνω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας κοντά στη Γουαδαλαχάρα, λίγο πριν από την έναρξη της προπόνησης. Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τους υπεύθυνους ασφαλείας, οι οποίοι θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο καταγραφής της προπόνησης.

Η παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έγινε αντιληπτή από μέλος της ασφάλειας της αποστολής, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Στέλεχος του μεξικανικού στρατού, που βρισκόταν στον χώρο για λόγους ασφαλείας, φέρεται να παρενέβη και να εξουδετέρωσε το drone μέσω παρεμβολής σήματος, οδηγώντας το σε αναγκαστική πτώση.

Ωστόσο, οι φερόμενοι χειριστές του πρόλαβαν να φτάσουν στο σημείο, περισυνέλεξαν το drone και αποχώρησαν πριν εντοπιστούν. Η κίνησή τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταγραφεί από το τμήμα ανάλυσης βίντεο της νοτιοκορεατικής ομάδας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Κορέας ενημέρωσε τη FIFA για το περιστατικό, ενώ οι μεξικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιοι βρίσκονταν πίσω από την πτήση του drone.

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