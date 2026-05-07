Europa League: Το τελευταίο… βήμα για τον τελικό - Προβάδισμα για Νότιγχαμ και Μπράγκα

Η ώρα των επαναληπτικών ημιτελικών του UEFA Europa League έφτασε, με Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ, Φράιμπουργκ και Μπράγκα να διεκδικούν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης στις 20 Μαΐου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει αποκτήσει μικρό προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα, σε μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της, έχοντας ήδη επικρατήσει φέτος της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-1 στην Premier League.

Από την άλλη πλευρά, η Νότιγχαμ Φόρεστ ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς παραμένει αήττητη στα έξι τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Οι δύο σύλλογοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να μετρά δύο κατακτήσεις Κυπέλλου Πρωταθλητριών και την Άστον Βίλα μία. Παράλληλα, η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή μονομαχία αποκλειστικά ανάμεσα σε αγγλικές ομάδες σε ημιτελική φάση μετά το Champions League της σεζόν 2008-’09.

Στο άλλο ζευγάρι, η Φράιμπουργκ θα προσπαθήσει να ανατρέψει την ήττα 2-1 από την Μπράγκα στον πρώτο αγώνα και να πάρει την ιστορική πρόκριση στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της.

Η γερμανική ομάδα έχει δείξει ιδιαίτερη δυναμική στην έδρα της, καθώς μετρά έξι νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια στη φετινή διοργάνωση. Η Μπράγκα, από την πλευρά της, απέκτησε προβάδισμα χάρη στο γκολ των καθυστερήσεων στην πρώτη αναμέτρηση και θέλει να επιστρέψει σε τελικό Europa League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2010-’11.

Οι Πορτογάλοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε νοκ άουτ αναμετρήσεις, έχοντας καταφέρει να προκριθούν και στις οκτώ τελευταίες ευρωπαϊκές σειρές διπλών αγώνων στις οποίες συμμετείχαν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώτος ημιτελικός απέναντι στη Φράιμπουργκ αποτέλεσε τον 100ό αγώνα της Μπράγκα στο Europa League, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στη διοργάνωση.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των ημιτελικών του Europa League:

Πέμπτη 30 Απριλίου

Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα 1-0

Μπράγκα - Φράιμπουργκ 2-1

