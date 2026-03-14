Μπέτις – Παναθηναϊκός: «Ελληνική εισβολή στη Σεβίλλη» - Πάνω από 3.000 φίλοι του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει τη δυναμική στήριξη του κόσμου του στη ρεβάνς με την Μπέτις στη Σεβίλλη, με την ισπανική «AS» να κάνει λόγο για «ελληνική εισβολή» - Πάνω από 3.000 φίλοι των «πράσινων» θα βρίσκονται στη Σεβίλλη.

Ο Παναθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης (12/03).

Η ρεβάνς στη Σεβίλλη αναμένεται να διεξαχθεί σε ατμόσφαιρα με έντονο ελληνικό στοιχείο στις εξέδρες του «Λα Καρτούχα», καθώς οι φίλοι των «πράσινων» ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών». Μάλιστα, η ισπανική AS κάνει λόγο για «ελληνική εισβολή στη Σεβίλλη», την ώρα που στις τάξεις της Μπέτις απευθύνεται κάλεσμα προς τους οπαδούς της ομάδας για να γεμίσουν το γήπεδο.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός είχε διαθέσει 1.700 από τα 3.400 εισιτήρια που δικαιούται για τον αγώνα. Η πλατφόρμα πώλησης άνοιξε εκ νέου την Παρασκευή (13/03) και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ισπανών, θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου οι «πράσινοι» να εξαντλήσουν τελικά και τα 3.400 διαθέσιμα εισιτήρια.