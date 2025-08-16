Μεταγραφές: Φουλ για «6άρι» η ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ!

INTIME SPORTS

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες, ώστε η ΑΕΚ να κλείσει «6άρι» και να προλάβει να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα, ενόψει των αγώνων με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Η «Ένωση» έκανε το δεύτερο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για να πετύχει τον πρώτο στόχο που είναι η πρόκριση στη League Phase.

Μετά το τέλος της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου «φωτογράφησε» τον παίκτη που θέλει για τη θέση «6». Ο Σέρβος τεχνικός αναφερόμενος στον ρόμβο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια διάταξη από την οποία μας λείπει ένα εξάρι, ένας δυναμικός παίκτης που θα κλέβει μπάλες για να βγαίνει η ομάδα στο τρανζίσιον, αλλά και ίσως ένας παίκτης προωθημένος με ένα διαφορετικό προφίλ».

Ιδανικά ο Νίκολιτς θα ήθελε τον Νίκολα Μόρο, ο οποίος ήταν ο Νο1 στόχος, ωστόσο η περίπτωση που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή τύπου… Μόρο, με τον Ριμπάλτα να έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες κι επαφές του, ώστε να πράξει ότι και με τους Ραζβάν Μαρίν και Λούκα Γιόβιτς. Να ολοκληρωθεί η απόκτηση του μέχρι την Τρίτη (19/08), να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στην «OPAP Arena», στις 28 Αυγούστου.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει δεδομένα σε μια αλλαγή, καθώς προσωρινά βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος, όμως, θα μείνει εκτός, λόγω τραυματισμού, μέχρι τον Σεπτέμβριο.